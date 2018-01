Svizra - Lescha da lavur duai vegnir schluccada

La cumissiun d'economia dal Cussegl naziunal vul schluccar la lescha da lavur. I vai per l'uschenumnà «Home office», per emploiads che lavuran per part a chasa. Quels duain da nov pudair lavurar durant in spazi da temp da 17 uras. Il mument valan 14 uras.