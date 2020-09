Consumar cannabis per studis duai tenor il parlament vegnir lubi. Suenter il Cussegl naziunal ha oz era il Cussegl dals chantuns approvà tals projects da pilot che prevesan in consum reglà. Dentant il dumber duai vegnir restrenschì.

Uschia duai esser pussaivel en diversas citads da dar ora regulà chonv ad in tschert dumber da persunas. Tar il consum da chonv sa tractia d'in problem ch'exista e cunter quel hajan ins entant gì pauc success, hai gi num or dal Cussegl dals chantuns. Ils studis che duain vegnir fatgs cun ils projects da pilot duain gidar vinavant en quest connex ed era da far in pass cunter il martgà illegal. En Svizra consumeschan var 200'000 persunas regularmain chonv era sche il consum è scumandà.

Dal tut finida na è la debatta dentant anc betg. Pervi da'ina differenza è uss puspè il Cussegl naziunal vidlonder. La chombra gronda vul numnadamain che ils projects pon mo vegnir fatgs cun chonv da bio svizzer. Il cussegl dals chantuns perencunter na vul reglar quai explicit.