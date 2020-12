In dals arguments principals dals cussegliers è, ch'ins na vul betg sa maschadar retroactiv en contracts privats. Rauba privata duai vegnir reglada privat, uschia in dals ulteriurs arguments dals burgais che han gì la maioritad per refusar l'agid tar ils tschains da locuziun per ils affars. Quels possian numnadamain er profitar da l'agid finanzial da la confederaziun per cas grevs.

Uschia n'ha la PS ensemen cun ils Verds betg pudì persvader in'allianza da la PPS e la PLD cun ina maioritad d'allianza da mez e singuls represchentants dals Verdliberals. Els han argumentà ch'in agid per ls tschains pudess salvar l'existenza da divers affars, oravant tut da la gastronomia.

Er chombra gronda ha ditg Na

La decisiun è crudada cun 100 encunter 87 vuschs e set abstenziuns. Cunquai è il Cussegl naziunal suandà sia cumissiun da dretg ch’aveva gia proponì da betg entrar en la fatschenta. La fin d’october aveva il Cussegl naziunal però decis be stgars d’entrar en chaussa.

La proposta dal Cussegl federal prevesa che locataris ch’han stuì serrar ina fatschenta pervia dal lockdown, ston per quest temp be pajar 40% dal tschains. 60% duain ir sin ils custs dal locaturs.