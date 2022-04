In uschenumnà pact da solidaritad civil duai daventar pussibel er en Svizra. La «lètg light» fiss in'alternativa tar la lètg tradiziunala. Quai ha confermà il Cussegl federal.

In «Pact civil de solidarité» Pacs, datti per exempel gia en Frantscha. La «lètg light» regla la convivenza da duas persunas betg maridadas. Quai per exempel sch'i va per dretgs da renta u autras dumondas giuridicas. Il Cussegl federal è vegnì a la conclusiun ch'in tal Pacs faschess er senn en Svizra. Co la regulaziun duai dentant guardar or en detagl, duai il parlament decider.