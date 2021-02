Onn stabil per il commerzi en detagl

Il commerzi en detagl svizzer ha malgrà la pandemia da corona gì in onn stabil. Sur tut ora ha il commerzi en detagl fatg il 2020 levamain dapli svieuta – numnadamain in plus da 0,1%.

Tranter ils secturs datti grondas differenzas tge che pertutga la svieuta. Tenor l'Uffici federal da statistica ha il sectur da victualias, bavrondas e rauba da tubac fatg la pli gronda svieuta. En tut in plus da 8,5 % en cumparegliaziun cun l'onn 2019.

Ils secturs che na vendan betg victualias ed han gia serrà lur portas durant il lockdown, registreschan en cumparegliaziun cun l'onn passà in minus da bunamain 5%. Concret munta quai che tancadis, stizuns da resti, apotecas e bischutaria èn stadas pertutgadas il pli fitg en quest sectur. Scrit cifras positivas han persuenter tranter auter las branschas che vendan rauba en l'internet, sco era fatschentas che vendan telefonins ed autra tecnica da communicaziun.