Levrat legia las levitas a sia atgna partida

A la radunanza da delegads ad Olten ha il president da la PS crititgà commembers da la partida ch'èn s'engaschads per in «na» a la refurma da l'AVS. Senza els avess la PS gudagnà la votaziun.

Intgins da la PS hajan procurà per l'autogol dal tschientaner, ha ditg Christian Levrat, il president da la partida socialdemocratica. Quellas persunas n'hajan betg ademplì las spetgas da lur commembers u votants. Gist quels adversaris en las atgnas retschas n'hajan betg chapì ch'ins avess pudì meglierar la vita dals socialmain flaivels cun rinforzar l'AVS.

Grev di per la PS

Las votaziuns dals 24 da settember vegnian a restar en memoria a la PS sco grev di. Quai er en vista a las elecziuns en Germania e la votaziun en in chantun Turitg che stritgan ussa l'agid social per asilants acceptads provisoricamain.

Ina piztgada sin las autras partidas n'haja el dentant betg pudì laschar davent. El haja attatgà la PLD. Isabelle Moret saja stada tar las elecziun per il post sco cusseglier federal be in alibi. Uschia motivescha el la raschun che la PS haja mess lur carta sin Pierre Maudet empè da la suletta dunna. La PLD n'haja betg, sco pretendì da la PS, proponì duas dunnas.

Iniziativa da 99% en il center

En il center da la radunanza da delegads stat l’iniziativa dals giuvens socialists «Distgargiar pajas ed impostas gistas per il chapital». L’iniziativa vul – che l’imposta per in chapital da passa 100’000 francs saja 1,5 giadas uschè auta sco quella per la paja. L'iniziativa vegn sustegnida er da la PS.

Sommaruga vul dapli feminissem

Ils umens en la partida duain discurrer dapli da temas feministics. Plinavant pretenda il manifest, tranter auter, egualitad da las pajas ed ina represchentaziun equilibrada en ils gremis da partida.

Politicamain sco era socia-politicamain saja in scandal che las dunnas gudognan pli pauc, ha ditg Cussegliera federala Simonetta Sommaruga. Perquai haja il Cussegl federal reagì. En l'avegnir stoppian las firmas mussar si las pajas ed era declerar pertge ch'i n'haja betg 10 dunnas en in gremi da 10 persunas.

Plinavant ha Sommaruga era cumpareglià umens cun nullas en ina tombola. Ella tombola haja numnadamain dapli nullas e sin las etaschas dils schefs bunamain mo umens, uschia ils pleds da Sommaruga.

