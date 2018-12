Christian Levrat resta per dus ulteriurs onns president da la partida socialdemocratica da la Svizra. Delegadas e delegads han reelegì la dumengia l'um da 48 onn en ses uffizi. Per Levrat èsi gia stà la 5avla reelecziun. El è dapi il prim da mars dal 2008 en uffizi. Quella giada è el stà il sulet candidat per la successiun da Hans-Jürg Fehr.

Sco nova vicepresidenta è vegnida elegida la cussegliera naziunala Ada Marra dal chantun Vad. Ella remplazza la cussegliera dals chantuns Géraldine Savary, er dal chantun Vad, ch'è sa retratga suenter 6 onns en uffizi. Savary ha tratg las consequenzas suenter l'affera pervi da donnaziuns d'elecziuns tras il milliardari Frederik Paulsen e divers viadis dispitaivels. Er na vegn ella pli a candidar per las elecziuns federalas dal 2019.

Il di da partida a Windisch/Brugg en il chantun Argovia ha er reelegì ils ulteriurs commembers dal vicepresidi. Quai èn las cusseglieras naziunalas Marina Carobbio dal Tessin e Barbara Gysi da Son Gagl, il cusseglier naziunal Beat Jans da Basilea-Citad e Tamara Funiciello, presidenta da la Juso Svizra.

Iniziativa per reducir premias da cassa da malsauns

En pli han delegads da la partida decis da lantschar l’onn che vegn in’ iniziativa dal pievel per reducir las premias da la cassa da malsauns. Persunas cun in gudogn pitschen e mesaun duain stuair pajar maximalmain 10% da lur entradas per las premias da la cassa da malsauns. Per bleras chasadas sajan las premias daventadas ina chargia insupportabla, ha ditg il president da la partida, Christian Levrat.

