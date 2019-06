Davos l'iniziativa «per ina immigraziun moderada» (Iniziativa da limitaziun) stattan la PPS e la Auns. Tar in gea a l'iniziativa avess il Cussegl federal temp in onn per finir las contractivas cun l'UE davart la libra circulaziun da persunas. Sche quai na gartegia betg, stuess el visar la cunvegna cun l'Uniun europeica.

Via bilaterala periclitada

Sche la Svizra visass la cunvegna da sia vart, vegniss en funcziun l'uschenumnada «clausula da guillotina». La Svizra stuess pia er dar si tut ils auters sis contracts da las bilateralas 1, scriva il Cussgl fedral. L'iniziativa saja pronta da far quai. Uschia vegniss dentant la via bilaterala insumma messa en dumonda.

In GEA a l'iniziativa da limitaziun fiss il «Brexit svizzer».

Quai crititgescha il Cussegl federal e fa endament ch'i custass bleras plazzas da lavur da desister da la libra circulaziun. Studis dal 2015 hajan mussà che la Svizra perdiss senza las bilateralas entaifer da 20 onns fin a 7% dal product interiur brut.

Immigraziun ida enavos

Il Cussegl federal fa plinavant attent che l'immigraziun da persunas da l'UE saja sa reducida dapi il 2013. E quai per la mesadad da 60'000 sin 30'000 persunas. El saja dentant er pertschert che la libra circulaziun chaschunia dapli concurrenza en tscherts martgads. Perquai valia da far diever da las mesiras gia prendidas. Quai munta per exempel l'obligaziun d'annunziar plazzas libras en martgads cun in aut dumber da dischoccupaziun.

