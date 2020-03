L'anteriur cusseglier naziunal da la PPS, Peter Spuhler, è cunter l'iniziativa da limitaziun da si'atgna partida. L'iniziativa saja extrem privlusa per la plazza economica svizra. En gasettas da CH-Media ha Spuhler ditg, ch'el na chapeschia betg, pertge che la Partida populara svizra s'engaschia per l'iniziativa. Sco interprendider stoppia e vegnia el a s'engaschar encunter l'iniziativa, perquai che quella saja in'attatga frontala, betg mo sin la circulaziun libra da persunas, mabain sin las cunvegnas bilateralas en general.

Da contrahar davart metter ord vigur la libra circulaziun da persunas saja bun, die Spuhler. Il problem saja dentant, ch'ins haja tenor il text da l'iniziativa be 12 mais temp per far quai e senza resultat stoppian ins disdir la cunvegna.

In e scadin sa, che 12 mais na tanschan mai e mai pli. In bun exempel è Brexit.

Spera sin in cler Na

Peter Spuhler spera sin in cler Na da la populaziun. Ins stoppia schliar il problem da l'immigraziun exorbitanta, dentant betg a moda extrema. El haja pli baud era fatg propostas che la Svizra duai sut tschertas premissas, sco autezza da dischoccupaziun u creschientscha negativa economica, decider davart contingents limitads. Cler saja, che l'Uniun europeica vegnia ad «urlar», dentant stoppia la Svizra vegnir pli curaschusa ed in zichel pli impertinenta.

