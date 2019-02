En cas dad in Brexit nunreglà duajan maximalmain 3’500 Brits dastgar entrar en Svizra per lavurar. Quai ha decis il Cussegl federal. Sch’i dat però ina cunvegna tranter l’UE e la Gronda Britannia, duajan valair las reglas vertentas durant ina fasa transitorica.

2'100 da las dimoras èn permissiuns da dimora (B), 1'400 èn permissiuns per ina dimora curta (L). Quest dumber duai valair a partir dals 30 da matg, il di che la Gronda Britannia banduna l'Uniun europeica, fin ils 31 da december 2019.

Cun il dumber maximal separà vul il Cussegl federal minimar las consequenzas d'in Brexit nuncoordinà per l'economia Svizra. Brits na pudessan dad in di a l'auter betg pli profitar da la libra circulaziun da persunas ed avessan il medem status sco persunas da stadis terzs. Cun quai stessan els en concurrenza cun quels stadis. Per quels ha il Cussegl federal definì il 2019 in contingent dad en tut 8'000.

En cas d'in Brexit cun ina cunvegna cun l'UE valan fin il 2020 vinavant las regulaziuns da la libra circulaziun da persunas. Brits che han survegnì lur permissiuns da dimora sut il reschim actual duain pudair salvar quel. L’entschatta da l’emna avevan la Svizra e la Gronda Britannia suttascrit ina cunvegna da commerzi bilaterala.

