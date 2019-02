Sin stgalim federal datti oz mo ina fatschenta – l'iniziativa cunter la construcziun dischordinada. La regiun Malögia decida davart l'iniziativa per in center da sport sin glatsch, a Vaz vai per in credit per modernisar la plazza da sport ed a Claustra va il parcadi «Ober Ganda» en la segunda runda.

Be ina votaziun federala

L'iniziativa cunter la construcziun dischordinada è vegnida inoltrada dals Giuvens Verds. Ella vul bloccar la surfatscha totala da las zonas da construcziun en Svizra. Novas zonas dastgan mo vegnir creadas, sch'ina zona da la medema grondezza vegn abolida. Plinavant pretendan ils Giuvens Verds che las surfatschas gia surbajegiadas vegnan uschia utilisadas meglier. Il Cussegl federal sco era il parlament proponan da refusar l'iniziativa.

Sin stgalim communal vegn tranter auter decidì davart indrizs da sport

Ils votants e las votantas da la regiun Malögia decidan davart l'iniziativa per in center da sport sin glatsch. Quella pretenda la construcziun e la gestiun d'in center regiunal da sport sin glatsch cun halla da sport e d'eveniments. La populaziun decida sche la regiun Malögia duai surpigliar la responsabladad.

Era Vaz decida davart in indriz da sport. A Lai duai la plazza da sport vegnir modernisada. Quai cun in nov bajetg a l'ur da la plazza da sport. Il suveran decida davart in credit da 5.9 milliuns francs en quest connex.

A Claustra decida la populaziun davart ina lubientscha da construcziun per la chasa da parcar a favur dal project «Ober Ganda». Il project per in resort da famiglias «Ober Ganda» han ils votants e las votantas gia approvà il november passà. Lura ha la vischnanca dentant emblidà da metter en votaziun il dretg da construcziun per la chasa da parcar.

