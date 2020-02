A partir dal 1. d'avrigl vala vinavant ina limita da 0,1 micrograms pesticids per mintga liter. Cunquai prenda il departament da Simonetta Sommaruga distanza dals plans da schluccar las prescripziuns. Doris Leuthard, l'antecessura en uffizi aveva anc vulì auzar las limitas. En la consultaziun n'ha quai però betg plaschì, sco il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun scriva.

Differenzas tranter las auas

Da nov differenziescha l'ordinaziun revedida da flums ed auals sche l'aua vegn duvrada sco aua da baiver u betg. En ils flums ed auals che na servan betg sco funtauna d'aua da baiver vai cunzunt per la protecziun da la fauna en l'aua. Qua schlucca la Confederaziun las reglas per 14 substanzas.

En flums e lais che furneschan aua da baiver valan a partir da l'avrigl da nov per 12 pesticids ch’èn spezialmain problematics limitas pli severas. Plinavant datti per l’emprima giada valurs da limita per trais medicaments.

L’ordinaziun revedida da las auas entra en vigur il prim d’avrigl.

