Lindt & Sprüngli augmenta ses gudogn per 5,7%

En l'emprima mesadad da l'onn ha Lindt & Sprüngli fatg in gudogn da 76,3 milliuns francs, 5,7% dapli ch'en la medema perioda da l'onn passà. Svieuta han els fatg cun 1,5 milliardas francs 3,1% dapli.

L'America dal nord haja franà Lindt & Sprüngli. Il producent da tschigulatta ha bain pudì augmentar il gudogn e la svieuta, el è dentant restà sut la media spetgada dad analists. Lindt & Sprüngli discurra da cundiziuns da rama fitg grevas en l'entira industria durant l'emprim mez onn.

Il producent da tschigulatta ha fatg in gudogn da 76,3 milliuns, quai èn 5,7% dapli ch'en la medema perioda da l'onn passà. Svieuta ha Lindt & Sprüngli fatg en tut 1,5 milliardas. Quai èn 3,1% dapli che l'onn avant.

Analists ch'eran vegnids dumandads da l'agentura da novitads da finanzas AWP avevan preditg in creschament solid. Concretamain avevan els dentant spetgà ina svieuta dad 1,6 milliardas francs ed in gudogn da 78 milliuns. Uschia resta Lindt & Sprüngli sut las spetgas mediocras.

Ils martgads na creschan betg uschè svelt

Dasper martgads da tschigulatta che stagneschan u creschan be plaunet e consuments che sa retegnan plitost sco era midaments en la cuntrada dal commerzi saja er Russell Stover stà in problem. La realisaziun da la nova orientaziun da la fatschenta americana Russell Stover giaja pli ditg che calculà. Senza Russell Stover avess Lindt & Sprüngli fatg in gudogn da 6,6%.

Fitg bunas fatschentas ha il producent fatg en ils martgads europeics, er en Svizra ed en ils martgads novs sco la Brasilia, la China, il Giapun e l'Africa dal Sid.

Per la segunda mesadad da l'onn spetga Lindt & Sprüngli bain in creschament da la svieuta. Pervi dal svilup en l'America dal nord vegnia la svieuta sur l'entir onn dentant ad esser pli bassa che quella da l'onn avant.

RR novitads 08:00