Il producent da tschigulatta «Lindt & Sprüngli» ha fatg dapli gudogn e dapli svieuta l’onn passà. Il gudogn saja s’augmentà per 7,6% sin passa 487 milliuns francs. La svieuta saja s’augmentada per passa 5% sin bun 4,3 milliardas francs. Quai ha communitgà il concern svizzer.

7% dapli dividenda

Ils acziunaris pon quintar cun ina dividenda da 100 francs per scrit da participaziun e milli francs per aczia nominala. Quai è in plus da 7% cumpareglià cun l’onn avant.

