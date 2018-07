En l'emprima mesadad da l'onn ha il producent vendì 7,7% dapli da lur products da tschigulatta che l'emprima mesadad da l'onn avant. Senza surpigliadas ed effects monetars è il plus da la svieuta tar 5,1%. Cun quai è Lindt & Sprüngli sin buna via da vegnir or da la rusna.

En tut ha il producent da tschigulatta gì ina svieuta dad 1,67 milliardas francs, uschia la communicaziun. Er en ils Stadis Unids, nua ch'il concern ha gì difficultads l'ultim temp, è Lindt & Sprüngli puspè vegnì da vender dapli. L'entira svieuta en la regiun da l'America dal nord (Nafta) è s'augmentada per 4%. La figlia dals Stadis Unids, Russell Stover è vegnida da stabilir la svieuta. L'onn passà aveva ina reducziun da la svieuta anc franà il concern en l'emprima mesadad da l'onn. Cun las cifras da la svieuta ha Lindt surpassà levamain las spetgas al martgà.

Gudogn è sut las spetgas

Tar il gudogn na dumogna il concern dentant betg da cuntanscher las spetgas. Il gudogn da la gruppa è creschì per 11,5% sin 117,1 milliuns francs. Sut il stritg èn restads 86 milliuns francs gudogn net. Quai munta in augment da 12,7%. Raschun saja il pretsch per il cacau al martgà. Il pretsch per la pischada da cacau è il mument sin in nivel uschè aut sco dapi 10 onns betg pli.

Per l'entir onn prevesa Lindt & Sprüngli in augment da 5% tar la svieuta sco era in pli grond gudogn.

RR novitads 09:00