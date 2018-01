Lindt & Spüngli augmenta la svieuta

Cun 4 milliardas Euro svieuta ha il producent da tschigulatta cuntanschì in nov record il 2017. Spetgà aveva l'interpresa però in augment anc pli aut.

Il producent da tschigulatta Lindt & Sprüngli ha augmentà sia svieuta per prest 5% l'onn passà – quai sin radund 4 milliardas francs. Sco finamira aveva l'interpresa dentant mess da realisar in augment da svieuta da 6 fin 8%. L'onn avant era quella anc creschida per prest 6,8%. Per consequenza è il curs dals scrits da participaziun sa sbassà il mardi a bun'ura a la bursa per 2,35% sin 5'810 francs. Er l'aczia nominala ha fatg in minus da 1,69% sin 69'800 francs.

Sco quai che Lindt & Sprüngli fa a savair, saja il martgà da tschigulatta entant sazià ed il squitsch dals pretschs creschia. Tuttina è il concern svizzer puspè creschì pli fitg che l'entir martgà.

RR novitads 10:00