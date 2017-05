Lingia da tren Cuira – Turitg interrutta fin las 19.30

Tranter Horgen ed Au è in camiun collidà oz avantmezdi cun in tren. La lingia da tren tranter Turitg e Cuira resta serrada probablamain enfin las 19:30. Ils trens vegnan sviads sur Son Gagl.

Ord raschuns anc betg scleridas è in manischunz restà ferm sin in binari tranter las barrieras cun ses camiun. El e ses cunautist han savì bandunar il camiun avant ch’il tren è cupitgà en quel. Omadus han gì in schoc ed èn vegnids ospitalisads per segirtad.

Il camiun aveva chargià harassas da bavrondas ed è vegnì donnegià fermamain tras la collisiun. Medemamain hai dà in donn vi dal tren. Il locomotivist ed ils passagiers èn restads senza blessuras.

Lingia da tren interutta fin las 19:30

Tge che ha manà a l’accident n’è anc betg sclerì. La Polizia chantunala da Turitg, il post d’examinaziun da segirtad svizra (SUST) e la procura publica da Limmattal/Albis intercureschan l’accident.

Sco la SBB ha comunitgà resta la lingia serrada fin enturn las 19:30 la saira. Trens crodan ora u ch'els vegnan sviads sur Son Gagl. Pertutgadas èn tant las lingias da la S-Bahn sco era trens regiunals ed internaziunals.

RR novitads 14:00