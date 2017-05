Lingia da tren Cuira – Turitg interrutta parzialmain

Oz, 11:24, actualisà a las 19:51

CDM / Andreas Wieland / Onna Riedi

Tranter Horgen ed Au è in camiun collidà oz avantmezdi cun in tren. La lingia da tren tranter Turitg e Cuira resta anc serrada tranter Au e Horgen enfin las 21:00. Ils trens vegnan sviads ed ins sto far quint cun retard.