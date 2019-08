Il Cussegl federal è pront d'examinar la renconuschientscha legala da las linguas da segns en Svizra. El ha acceptà dus postulats – però senza pigliar posiziun. Ils postulats pretendan mesiras concretas cun in plan d'acziun. Quai per che persunas senza udida u cun impediments d'udida possian far part da la societad senza barrieras.

Las incumbensas cuntegnan plinavant la dumonda davart l'access sin il martgà da lavur ed il provediment cun ils medems dretgs per persunas senza udida.

La lingua da segns – ina lingua minoritara

