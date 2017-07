Linth – Limmern: Vid la rait – ma betg en funcziun cumplainamain

Mez da quest onn avess l'ovra d'accumulaziun a pumpa Linth – Limmern duì vegnir messa en funcziun cumplettamain. Quest termin è dentant vegnì spustà sin la fin da quest onn.

Simplamain tschentar en tut las quatter gruppas da maschinas da l'ovra d'accumulaziun a pumpa na pon ins betg. Mintga gruppa da maschinas consista d'ina turbina, in generatur ed ina pumpa. Las gruppas ston tenor Tobias Kistner, pledader da medias da l' Axpo, vegnir messas en funcziun successivamain. «Mintga implant sto era vegnir adattads a tschels implants.» Mintga roda stoppia per uschè dir tschiffar tschella roda. Tut stoppia ir sco unschì.

Nagin retard

Cun far tests avant che prender en funcziun l'ovra vul ins meglierar il sistem. Ins fetschia tests sitgs e bletschs, tschenta en e puspè ora las singulas gruppas da maschinas. «Uschia pon ins far experientschas ch'ins ha anc mai fatg e che n'eran betg previdas. Mintgina da questas experientschas gida dentant er nus per tschellas gruppas da maschinas. Nus essan sin buna via», declera Kistner. Tests èn pia quai che prolunghescha la chaussa.

« Nus essan sin buna via. » Tobias Kistner

pledader da medias da l' Axpo

Ch'il project haja retard na lai Kistner dentant betg valair. Qua e la haja dà tscherts puncts ch'ins haja stuì giustar. «Per igl entir project eri planisà otg u nov onns, uschia che nus avain el mument nagin retard.»

