Il Cussegl federal ha incumbensà il departament da finanzas da sclerir enfin la fin da quest onn, differentas dumondas anc avertas ensemen cun ils auters departaments. Tranter auter vai era per divers champs che sa cruschan e per separar champs. Il Cussegl federal persequitescha in livel aut da segirezza cyber per pudair survegnir la fidanza da la populaziun en la digitalisaziun, scriva il departament da finanzas.

Il parlament aveva incumbensà il Cussegl federal da stgaffir in center da cumpetenzas per la segirezza da cyber. Il parlament è da l'avis che las resursas dad enfin uss na tanschan betg per la protecziun dad attatgas da cyber. Il Cussegl federal ha bain vulì augmentar la segirezza cunter talas attatgas, in center da cumpetenzas n'ha el dentant betg vulì.

