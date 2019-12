Mintg'emna s'inscuntra il Cussegl federal per la sesida emnila. Normalmain la mesemna e durant la sessiun il venderdi. En questa sesida tira il Cussegl federal bleras decisiuns ch'influenzeschan noss mintgadi. Nus avain dà in sguard en ils differents lieus nua che questas decisiun vegnan fatgas. Las localitads sa chattan en l'emprima Chasa federala insumma, là nua ch'ins chatta oz il departament d'affars exteriurs.

Nua che PS e PPS rin ensemen

Avant ch'il Cussegl federal cumenza la sesida emnila s'inscuntra il gremi en la pre-stanza da sesida. Ina stanza che sa preschenta en il jugendstil, declera il vicechancelier e pledader da medias dal Cussegl federal, André Simonazzi, durant ina tura tras las stanzas ch'èn normalmain serradas per la publicitad. Café e discurs da cudeschs, viadis u auters affars informals datti en questa stanza - ina stanza nua che cusseglieras federalas e cussegliers federals sa dattan dal «ti».

Da ti ed ella

Quai sa mida dentant svelt sch'ins entra en la proxima stanza. En la stanza da sesida dal Cussegl federal. Ina stanza nua che tut las formalitads vegnan respectadas. Cusseglieras federalas e cussegliers federals discurran en la furma da curtaschia in cun l'auter. Discurrer po mo tgi che survegn il pled dal president u da la presidenta. Quai pussibilitescha dad esser pli effizient, di Simonazzi.

E quai ch'è scumandà en stanza èn ils telefonins. Mintg'apparat che collia la regenza cun il rest dal mund pudess esser in privel. Las sesidas che duain restar en las quatter paraids, pudessan vegnir tadladas giu per exempel da l'exteriur. Perquai restan ils telefonins dador stanza.

Per giasts da l'exteriur

Las stanzas sa chattan tuttas sin il medem plaun sco il biro dal schef dal departament da l'exteriur Ignazio Cassis. Uschia po el per exempel beneventar collegas d'uffizi en «Le Salon du Président». Qua pon ils dus ministers s'inscuntrar e discutar, declera Simonazzi. La stanza vegn però era duvrada per beneventar novs cussegliers federals e novas cusseglieras federalas suenter l'elecziun. Las emprimas fotografias vegnan fatgas en «Le Salon du Président».

Gist dasperas sa chatta era «Le Bureau du Président». Ina stanza che vegn duvrada dal Cussegl federal per exempel per dietas. I saja ina segunda stanza da sesida per discutar sur da tematicas nua ch'ins sto anc far decisiuns.

André Simonazzi Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Keystone Il Vallesan è dapli il 2009 vicechancelier e pledader da medias dal Cussegl federal. Avant sco lavurar sco vicechancelier ha el lavurà en il departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun sco schef d'infurmaziun.

