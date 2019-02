Ins aveva quintà che «079» da Lo & Leduc gudogna en la categoria «Best Hit National». La chanzun «079» era il davos onn durant 21 emnas a la testa da la parada da hits singels. Tant success ha fin uss anc nagin song gì.

La fin finala ha dentant gudagnà Loco Escrito cun «Adiós». Quai era per tuts ina gronda surpraisa. La chanzun en stil latin «Adios» è vegnida cumponida e realisada per gronda part da Sandro Dietrich e Lou Zarra da Cuira. Cun questa chanzun han els l'atun da l'onn passà gudagnà ina platta d'aur.

Occurenza emprima giada a Lucerna

Als Swiss Music Awards ha Steff la Cheffe survegnì il premi per la meglra artista solista. Il premi per il meglier artist solist ha gudagnà Bligg. Sco meglra band èn vegnids undrads Lo & Leduc. La Vallesana Sina è vegnida undrada per sia ovra da vita. La surdada dals 12avels Swiss Music Awards ha per l'emprima giada gì lieu en il KKL a Lucerna.

Swiss Music Awards 2019 SRF 3 Best Talent Marius Bear Best Female Act Steff la Cheffe Best Male Act Bligg Best Group Lo & Leduc Best Breaking Act Härz Best Live Act The Gardener & The Tree Best Album Bligg, «KombiNation» Best Hit Loco Escrito, «Adios» Artist Award Black Sea Dahu Best Act Romandie Emilie Zoé Best Solo Act International Eminem Best Breaking Act International Camila Cabello Best Group International Imagine Dragons Best Hit International Luis Fonsi & Demi Lovato, «Échame la culpa»

