Losanna ha decidì: Betg pli pauc raps pervi ch’ellas èn dunnas

Las magistras primaras da l’Argovia na vegnan betg discriminadas tar la paja. Quai ha decidì il Tribunal federal e refusà uschia il recurs da 88 magistras dal chantun Argovia.

En sia decisiun argumentescha il Tribunal federal, ch'i na saja betg discriminant sch'i dettia differents sistems da paja per il persunal da scola e per il persunal dal chantun. La magistraglia survegnia bain radund 10% damain paja ch’il persunal dal chantun. Questa paja pli bassa pertutgia dentant l'entira magistraglia e betg mo las magistras da scola primara.

Il recurs aveva pretendì in sistem da paja unifitgà per tut il persunal dal chantun. Il biro federal per l’egualisaziun dad um e dunna aveva sustegnì il recurs da las magistras.

RR novitads 14:00