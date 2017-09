Lucerna – fin 10 grams cannabis èn lubids

Persunas creschidas che possedan pitschens quantums da cannabis na vegnan betg pli chastiadas a Lucerna. Questa decisiun è ina consequenza d'ina sentenzia dal Tribunal federal en connex cun in cas a Basilea.

La procura publica haja dà instrucziuns a la polizia lucernaisa da betg pli dar ina multa cura ch'els traplian ina persuna cun damain che 10 grams cannabis. Quai ha declerà il pledader da la polizia a la «Luzerner Zeitung». Questa decisiun è ina consequenza d'ina sentenzia dal Tribunal federal en connex cun in cas a Basilea.

Giuvenils sut 18 onns

Per giuvenils sut 18 onns è il possess da cannabis vinavant scumandà. Chastis datti vinavant per il consum da cannabis quai per creschids sco era per giuvenils sut 18 onns.

Chantun Turitg

Gia la gievgia aveva il chantun Turitg dà enconuschent da betg pli chastiar insatgi sch'el haja damain che 10 grams cannabis cun sai. Fin uss han ins stuì pajar ina multa da 100 francs.

Il Grischun saja vi da sclerir, sch'in tal proceder vegnia era qua en dumonda, ha ditg la polizia chantunala sin dumonda da RTR.

