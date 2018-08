In guardiachatscha ha annunzià il suspect ch'i haja dà plirs animals stgarpads d'in luf en il Göscheneralptal sin radund 1'600 meters sur mar.

En il chantun Uri datti probablamain in luf.

La polizia chantunala da l'Uri ha confermà sin dumonda da la gasetta «Zentralschweiz am Sonntag» ch'i haja dà in animals stgarpads sin territori da la vischnanca da Göschenen. Tenor la gasetta sajan duas nursas vegnidas stgarpadas e trais sajan blessads. il muster inditgeschai ch'i pudess esser stà in luf. Datas da DNA èn vegnidas tramessas en. Il rest da la muntanera han ins transportà en il vitg.

Be paucs kilometers davent, en il Riental, en l'ost da Göschenen èn nursas vegnidas stgarpadas mez fanadur. Era lura han ins tramess en provas da DNA.

RR novitads 12:00