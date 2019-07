Tge animals?

Sco animals da sauma duvravan ils berniers surtut chavals. Quels purtavan ina chargia da fin 125 kilograms. Bovs vegnivan mintgatant duvrà l'enviern per smatgar la naiv avant ch'i sur ils pass cun ils chavals.

Tge «rauba»?

En emprima lingia gnivan artitgels da basa transportads ch'i na deva betg en tuttas regiuns. Uschia importava il Grischun per exempel vin e citrona dal sid u sal da l'ost.

Tge gudogn?

Ils berniers gudagnavan betg en natiralias, mabain propi daners. Enturn 1800 gudagnava in bernier a Spleia per exempel in flurin (munaida istorica), quai che era in fitg bun daner da di per in mastergnant.