En pli han 76 votants e votantas da Luzein approvà il venderdi saira il preventiv da vischnanca equilibrà per il 2019.

Ils da Luzein han reelegì la suprastanza ed approvà il preventiv per l'onn che vegn.

La vischnanca da Luzein quinta per l'auter onn cun in quint equilibrà. Ier saira ha la radunanza communala da Luzein approvà il preventiv 2019 che prevesa expensas ed entradas da radund 8,7 milliuns francs. Il pe da taglia resta sin 85% da la taglia chantunala simpla. Plinavant han ils da Luzein reelegì l'entira suprastanza per ils proxims trais onns – sco president Christian Kasper e sco suprastants Bernhard Brülhart, Jann Flütsch, Martin Küng ed Ueli Roffler.

RR novitads 11:00