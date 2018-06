Giuvnas tranter 15 e 19 onns vegnan pli pauc savens en speranza. Uschia è il dumber d'aborts sa sbassà prest per la mesadad. Quai mussan cifras da l'uffizi federal per statistica.

Meds da contracepziun accessibels ed il sustegn dals geniturs èn tenor ils experts las raschuns per quest svilup.

Avant 10 onns ha l'Uffizi federal per statistica registrà 5,5 aborts sin 1'000 giuvnas. L'onn passà eran quai anc in zic dapli che 3. Experts attribueschan quest svilup al support tras ils geniturs tar gravidanzas betg planisadas.

Tenor Christine Sieber da l'Uniun tetgala per sanadad sexuala en Svizra sustegnan ils geniturs lur uffants gia tar la cuntracepziun. Quai betg mo cun infurmar e sustegnair, mabain era cun surpigliar ils custs per meds da contracepziun sco la pirla, la spirala d'ormons ubain condoms.

Tar la finanziaziun vesa Sieber però anc potenzial. Sco per exempel il model en Garmania, nua che la cassa da malsauns surpiglia ils custs per la contracepziun per giuvens sut 20 onns.

RR novitads 10:00