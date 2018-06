La conjunctura svizra crescha pulit robust, ma main robust che quai ch'il KOF aveva anc prognostitgà il mars. Il KOF, il post da perscrutaziun per conjunctura da l'ETH da Turitg quinta per quest onn cun in augment dil product naziunal brut da 2,3%.

Il mars avevan ils experts dal KOF aunc prognostitgà in augment da 2,5%.

La prognosa è dentant anc adina fitg positiva, tranter auter perquai ch'ils carnets da lavur da las interpresas svizras èn emplenids bain. Il funs da la val suenter che la valita dal franc è vegnida augmentada haja la Svizra surmuntà avant passa in onn.

Che l' euro saja vegnì pli ferms dapi la stad 2017 lubeschia schizunt d'augmentar las marschas. Per il 2019 duess la conjunctura prosperar vinavant, dentant in zic main ferm.

Tenor il KOF vegnia la quota da dischoccupaziun a sareducir in pau ed ils pretschs creschan mo plaun a plaun.

RR novitads 12:00