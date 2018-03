Sulettamain aderents da la PPS han ditg cun 55% gea a l'iniziativa No Billag. Quai tenor ina retschertga da la Tamedia.

Maioritad per No Billag mo tar aderents da la PPS

Sulettamain ils aderents da la PPS han ditg cun 55% gea a l'iniziativa No Billag.

L'iniziativa No Billag sbittada cleramain la dumengia passada ha be chattà ina maioritad tar votants e votantas da la PPS. Quai tenor in'analisa fatga da la chasa editura Tamedia. 55% dals aderents da la PPS hajan ditg gea a l'iniziativa. Tut las ulteriuras partidas hajan ditg na a l'iniziativa. Il pli cler han votantas e votants da la PS ditg na – sulettamain 9% dad els han mess in gea en l'urna.

In pau sur la media, numnadamain cun 34%, han er ils votants en la vegliadetgna da 35 fin 49 onns vuschà per l'iniziativa. Persunas che vivan en la champagna han vuschà cun 34% gea, abitants da las citads cun 31% e tals da las aglomeraziuns cun 25%.

La retschertga da Tamedia Ils resultats da la retschertga sa basan sin 16'868 respostas valitadas segund criteris demografics, geografics e politics. La retschertga è vegnida fatga online ils 2 e 3 da mars.

RR novitads 07:00