Per resumar: L'intent da la maisa radunda è stà, da chattar ensemen cun tut ils pertutgads, pia la Confederaziun, ils chantuns, las uniuns da l'ambient sco er represchentants da la branscha, ina via da producir en il futur energia idraulica che resguarda las finamiras da la strategia d'energia 2050. Quai munta producir energia senza pereclitar la biodiversitad e cun tegnair en egl la finamira dal clima netto nulla. Il discurs da la maisa radunda saja grategià, di il minister d'energia dal chantun Grischun Mario Cavigelli. Or da quel saja numnadamain naschida ina cunvegna che dat avant ina buna collavuraziun, dentant senza structuras liantas.

Er protecziun da l'ambient cuntenta

Mo tge porta lura la cunvegna sch'ella na lia nagin? «Er las uniuns da la protecziun da l'ambient sustegnan ina producziun da forza idraulica, e quai è in ferm signal», di Cavigelli. Las uniuns da l'ambient èn er persvadidas da la cunvegna perquai che quella prevesa – e quai è nov – che quai dettia per mintga project d'energia er in project da gulivaziun latiers. Pia per exempel duai in territori vegnì protegì ubain in dutg renaturalisà.

15 projects da pilot

La cunvegna cuntegn dentant betg be intenziuns, mabain prevesa er gia 15 projects concrets che pudessan producir il pli bia electricitad pussaivel cun las pli pitschnas consequenzas per l'ambient. Dus da quels 15 projects èn en il Grischun, a Marmorera e Curnera. La finamira da tuts ensemen è da producir enfin il 2040 duas uras terrawatt dapli per dumagnar da sortir ord la forza nucleara. Quai saja ina finamira memia auta, crititgescha la Axpo en ina communicaziun. Mario Cavigelli di dentant: