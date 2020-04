Claudio Albin lavura dapi set onns tar la Swiss, l'emprim sco flight attendant e dapi tschintg onns sco maître de cabine sin sgols curts. La gronda flotta dals aviuns na sgola il mument betg ed uschia na po el er betg lavurar. Claudio Albin ha raquintà da ses nov mintgadi cun ils pes per terra.

Persunalmain ina situaziun da s'endisar. Dapi passa in mais è Claudio Albin restà per terra. El n'haja anc betg realisà dal tut tge ch'è capità. Ses ultim sgol è stà ils 15 da mars. Lura è el turnà da Singapur, nua ch'il mender saja gia stà passà da quel temp. Perquai saja stà spezial da turnar quel di enavos en patria:

Normalmain èn crisas adina ordaifer, uschia ch'ins sa che tut è en urden a chasa. Quella giada hai però tschiffà la Svizra mender ch'auters pajais ed uschia èsi stà spezial da turnar.

Aspects positivs per vita persunala

Cunquai ch'el na sgola il mument betg mintga di plirs sgols curts sentia el in effect sin ses corp.

I dat natiralmain er aspects positivs. Finalmain ha mes corp pudì s'endisar vid il temp svizzer. Jau sent ch'jau hai uss dapli energia.

Plinavant possia el nizzegiar il temp ch'el resta per terra per emprender per la scola spezialisada da turissem a Lucerna ch'el frequenta.

Futur intschert

Dapi ils 23 da mars èn be pli sis aviuns da la flotta da la Swiss en acziun. Sco blers auters fa uschia er Claudio Albin il mument lavur curta, per quant ditg na sa el anc betg. Sco quai che la Swiss ha annunzià, cuzza l'urari minimal almain enfin ils 17 da matg.

A l'eroport da Turitg vegnan il mument fatg be 10 sgols da passagiers al di. Quai èn uschè paucs sco avant 70 onns. En temps normals datti 700 sgols per di. Er al tschiel sur l'Europa pon ins constatar ina gronda differenza, sch'ins cumpareglia la situaziun actuala cun l'onn passà.