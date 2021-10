Las tempestas cun granella da la stad passada han consequenzas era per l'assicuranza da granella per puras e purs en Svizra. L'assicuranza quinta cun donns da radund 110 milliuns francs, ha ditg il directur da l'assicuranza Pascal Forrer a Radio SRF. Igl haja dà bler granella e surtut sajan ils granels stads fitg gronds. Quai haja chaschunà gronds donns en bleras culturas. Tenor Forrer è quai il mender onn en l'istorgia da l'assicuranza da granella per puras e purs.

Donns èn il dubel da las entradas da l'assicuranza

Cun radund 14'000 cas da donns annunziads saja quai radund la mesadad da tut ils assicurads ch'hajan registrà in donn. Ils 110 milliuns francs donns che l'assicuranza quinta cuntut muntian radund il dubel da las entradas da premias durant in onn en Svizra. Tenor Forrer na sto l'assicuranza però betg temair: Ins haja fatg reservas e supplementarmain ina reassicuranza.

Betg dapli granella – però granels extraordiariamain gronds

Tenor MeteoSvizra è la stad 2021 stada fitg bletscha – schizunt la pli bletscha dapi 100 onns – dapi ch'ins registrescha las datas. Il dumber da dis da granella na saja però betg extraordinari. Quel saja aifer la media. Propi extraordinaria è tenor MeteoSvizra però stada la grondezza dals granels.