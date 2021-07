Il privel d'aua gronda crescha. Per il Lai dals Quatter Chantuns sez vala il privel d'aua gronda il pli aut, stgalim 5. Il medem vala er per il Lai da Thun ed il Lai da Brienz.

Per il Lai dals Quatter Chantuns, il Lai da Thun ed il Lai da Bienna vala il pli aut privel, stgalim 5.

La citad da Bienna quinta cun inundaziuns – la surfatscha dal Lai da Bienna vegnia a cuntanscher il venderdi in nov record. Las autoritads appelleschan a la populaziun d'evitar la riva.

Il stgalim da privel grond, 4 vala per ils flums Reuss, Rain ed Aara. A l'Aara saja il privel per bovas acut.

En Svizra Centrala è er il traffic da trens interrut pervi da las malauras.

Il privel d'auas grondas s'intensivescha vinavant, damai ch'igl è er la gievgia ed il venderdi da quintar cun ina gronda quantitad da plievgia

Situaziun precara en la Svizra Centrala

La blera plievgia ha accentuà la situaziun d'aua gronda enturn il Lai dals Quatter Chantuns. I vala là il nivel da privel tschintg, vul dir fitg grond privel. A Lucerna ha la citad serrà pliras punts sur la Reuss, en il chantun Zug fa il rempar da la Reuss quitads. Pervia da la blera aua ch'il flum porta pudess quel rumper, tema il stab directiv dal chantun. Pertutgada fiss cunzunt la vischnanca Hünenberg.

Il livel dal Lai dals Quatter Chantuns è dapi mardi saira creschì per ulteriurs 40 cm e noda ussa 1,2 m sur il livel normal. Ils pumpiers da la citad da Lucerna han il danovamain rinforzà las mesiras da protecziun cunter aua gronda. Las autoritads dal chantun na pon dentant betg sclauder ch'il lai va sur la riva. I mauncan be pli paucs centimeters.

Per far in maletg da la situaziun ha la gievgia er il president da la Confederaziun, Guy Parmelin visità Lucerna:

Stgalim da privel 5 Avrir la box Serrar la box Cun il stgalim da privel 5 cusseglia la Confederaziun da restar davent dad auas che mainan auas grondas, undadas pudessan surprender ins a la riva che vegniss lura inundada, la riva pudess er vegnir lavada ora sut e sballunar. Tar privel d'inundaziun na duess ins betg sa tegnair si en tschalers u garaschas sutterranas.

Stgalim 5 per lais da Thun e da Bienna

Anc betg dramatica è il mument la situaziun dasper l'Aara, quei malgrà ch'il Lai da Thun ha surmuntà il livel d'aua gronda. L'Aara a Thun saja dentant anc sut il livel problematic, hai gì num davart dals responsabels. Per ils lais da Thun e da Bienna vala entant però in privel fitg aut, stgalim 5.

Quitads fan ad els però la plievgia annunziada per ils proxims dis: Il chantun Berna quinta ch’il cunfin d’aua gronda als lais da Thun e Bienna vegnia cleramain surpassà ils proxims dis.

Al Lai da Bienna na possian ins betg evitar ch'il livel cuntanschia in nov record. Quai ha communitgà la chanzlia dal chantun. Il livel è en il mument 20 centimeters sur la limita d'aua gronda ed el crescha vinavant. Las autoritads quintan ch'il punct culminant questa fin d'emna.