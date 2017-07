Malauras – mattatscha da 12 onns è morta

Las malauras en Svizra han chaschunà ina victima a Bönigen sper Interlaken. Ina mattatscha da 12 onns è morta en ina tenda, suenter ch’ina planta è crudada sin quella.

Las per part grevas malauras en Svizra han chaschunà in'emprima victima. A Bönigen sper Interlaken ha ina mattatscha da 12 onns da la Lettonia pers la vita oz en damaun baud en ina tenda, perquai ch'ina planta è crudada enturn. Ina dunna è vegnida blessada. Quai communitgescha la polizia chantunala bernaisa.

Cura che l'accident è capità sa chattavan in um, ina dunna ed in uffant en la tenda. Per la mattatscha da 12 onns è l'agid vegnì memia tard. La dunna è vegnida transportada cun l'ambulanza en l'ospital. Tenor emprimas retschertgas èn durant ina tempesta quatter plantas sa derschidas. Ina da quellas è crudada sin ina tenda, ch’era messa si en in cleragl. Per sclerir las circumstanzas da l'accident ha la polizia instradà in’inquisiziun.

