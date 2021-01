En la Svizra èn anc mai vegnidas fundadas usché bleras firmas novas sco l'onn 2020. 46'842 firmas sajan vegnidas inscrittas en il register da commerzi ha communitgà la plattafurma startups.ch. Quai èn 5% dapli che l'onn da record 2019. Tgi che ha gia daditg vulì fundar ina firma haja nizzegià la crisa da corona sco schanza e transfurmà ses plans. Dentant hai era dà 88% dapli concurs.

Svizra Nordorientala plus - Tessin minus

Las pli bleras fundaziuns hai dà en la Svizra Nordorientala quai cun in plus da 9%. Lura suonda la Svizra Centrala cun 7% sco Turitg e la Svizra Orientala cun 5% respectiv 6%. Patì ha il Tessin (minus 16% novas fundaziuns) e la Svizra romanda cun in minus da 4%.

Online e sanadad profiteschan

Surtut en las branschas commerzi online e sectur da sanadad èn vegnidas fundadas bleras firmas novas quai cun 14%. I suonda la branscha d'informatica e software cun 9%. Pers han dentant las branschas temp liber, viadis e sport. Là hai dà in minus da 1,3%. Er per il 2021 è startups.ch optimistic e quinta ch'il schlantsch cuntinueschia.

77% umens e 23% dunnas

Il tipic fundatur d'interpresa era il 2020 giuven e masculin. In da 5 fundaturs era tranter 28 e 32 onns. 18% dals fundaturs eran tranter 33 fin 37 onns. 77% dals starters eran umens e 23% dunnas.

