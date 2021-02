Coop ha pudì augmentar il gudogn durant l'onn da crisa 2020. Malgrà che la svieuta è sa reducida levet ha Coop pudì augmentar il gudogn net per 1,5% sin 539 milliuns francs. Gidà hajan tranter auter las cumpras da panica che la populaziun ha fatg durant la crisa da corona, communitgescha l'interpresa.

Ils supermartgads da Coop han pudì augmentar la svieuta per passa 14% sin radund 12 milliardas francs. Quà haja Coop pudì augmentar la quota da participaziun al martgà.

Martgads spezialisads

Tar ils martgads spezialisads è il svilup fitg different. Patì da la serrada durant la pandemia han las parfumarias Import, butias da bischutaria Chrit u las ustarias Marché. Dentant dapli gudogn han fatg Coop Bau + Hobby, Lumimart u Fust. Totalmain era la svieuta dals martgads spezialisads per var 5% sut la svieuta da l'onn avant.

Boom via online

Creschì per 45,5% è il supermartgà online ed er la svieuta online per electronica da chasa ha fatg in plus da 33%. Sur tut las spartas ha Coop fatg ina svieuta da 2,6 milliardas francs, quai è in zichel damain (-0,15%) che l'onn avant. Responsabel per questa sminuziun era oravant tut il commerzi a l'engrossa e la producziun.