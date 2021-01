Il detaglist Migros è creschì l’onn passà – malgrà la pandemia da corona. La svieuta dal detaglist saja s’augmentada per 4% sin 29,8 milliardas francs. Quai saja in nov record, communitgescha la Migros. Cunzunt la fatschenta online ed il commerzi en detagl hajan contribuì a quest resultat. La fatschenta online saja s’augmentada per 31% sin bunamain 3 milliardas francs.

Entant sto l’organisatur da viadis Hotelplan, che tutga er tar Migros, guardar enavos sin il mender onn da fatschenta en sia istorgia. La svieuta è cun 732 milliuns francs per 38% pli bassa. Motiv perquai sajan las restricziun pervia da corona.