Berna ed ils chantuns na vesan nagina raschun per far quitads

Malgrà ch'il dumber d'infecziuns novas cun covid-19 crescha, na vesan chantuns e Confederaziun betg ina raschun per far quitads. Quai han las autoritads communitgà.

A Berna èn s’inscuntrads il minister da sanadasd Alain Berset e la Conferenza dals directurs chantunals da sanadad. En il focus han els gì la situaziun medicinala da la pandemia.

Vitiers han ils represchentants da la Confederaziun e dals chantuns discutà ils criteris per lubir occurrenzas grondas davent da l’october. Decisiuns n’hai anc dà naginas. Fin ils dus da settember duai il Cussegl federal survegnir da l’uffizi responsabel las pretensiuns per dar lubientschas.

Ils chantuns mettan terms

Actualmain è la responsabladad tar ils chantuns. Suenter ch’il Cussegl federal aveva decidì schluccadas, avevan ils chantuns pretendì da la confederaziun «cundiziuns da basa effizientas».

Divers chantuns han decidì il davos temp da rinforzar las reglas da corona. En plirs chantuns hai dà in obligatori da mascrina per scolas u butias, u il basegn d’ina lubientscha per occurrenzas mez grondas.

Vinavant sur la media

Las ultimas 24 uras hai dà en Svizra ed en il Principadi dal Lichtenstein 266 novas infecziuns cun il coronavirus. Il di avant aveva l'Uffizi federal da sanadad anc annunzià 311 cas positivs. La media dals davos set dis munta a 226 cas.

En il Grischun hai dà set novs cas aifer in di. 127 persunas èn il mument en quarantina, 21 en isolaziun e duas en l'ospital.