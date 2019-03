Cun 26 cunter 13 vuschs ha il Cussegl dals chantuns decis da midar la lescha davart l’assicuranza da malsauns. Uschia po il Cussegl federal adattar las franschisas al svilup dals custs en il sectur da la sanadad. Las franschisas d’uffants n’èn betg pertutgadas da l’augment.

I vegn midà memia pauc la cassa

Cun auzar la franschisa vegnia l'atgna responsabladad dals segirads rinforzada, ha ditg il president da la cumissiun. Er en la cumissiun sajan ins pertschert ch'ils custs da las premias sajan per blers in grond problem. I vegnia dentant er nizzegià memia pauc ch'ins po midar cassa da malsauns. L'onn passà hajan radund 1,2 milliuns segirads pudì sbassar lur premias per 40%, cun la medema prestaziun. Er ina raschun per ils auts custs da sanadad saja ch'ins giaja pervi da cas da bagatella tar il medi.

PS fa referendum

Cumpareglià cun auters pajais da la OECD pajan ils Svizzers gia oz sezs la pli gronda part dals custs da sanadad. I saja qua il privel ch'i pudess dar ina medischina da duas classas. Perquai fa la PS in referendum. La partida ha era gia lantschà in'iniziativa che vul reducir ils custs da las premias sin maximal 10% da las entradas d'in perchasa.

