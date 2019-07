Tenor il medi chantunal, Martin Mani, haja quai dà quest onn fin la fin da zercladur be tschintg cas da la malsogna FSME en il Grischun. L'onn passà sajan quai anc stads 19 cas entaifer il medem temp.

Per quellas cifras positivas vesa Martin Mani principalmain dus motivs:

D'ina vart la campagna intensiva da l'Uffizi federal per sanadad per laschar vaccinar cunter FSME. La schlett'aura durant il mais da matg haja carmalà pli paucs en ils guauds grischuns durant quai temp.

Marcantamain pli paucs cass era sin livel naziunal

Tenor l'Uffizi federal per sanadad è il dumber d'infecziuns cun encefalitis sa reducì bunamain per la mesadad cumpareglià cun il prim mez onn 2018 (da 218 cas sin 127 cas). I saja però anc memia baud per dir che la situaziun sa calmia.

Era tar la borreliosa saja il dumber d'infecziuns sa reducì marcantamain. Fin la fin da zercladur haja quest onn dà bun 3'600 visitas tar il medi pervi da borreliosa. Ils emprims sis mais dal 2018 avevi percunter dà bunamain 10'000 visitas tar il medi en quest connex.

Il grond dumber da l'onn passà declera il responsabel da l'Uffizi federal per sanadad tranter auter er uschia: Il dumber d'infecziuns e malsognas è adina er dependent dal dumber da zeccas infectadas.

Guardà sur plirs onns èsi en la media

Il dumber da murdidas saja bain bler pli bass che anc avant in onn, saja però da cumparegliar cun la media dapi l'onn 2000, uschia il responsabel da l'Uffizi federal per sanadad.

I saja anc memia baud per dir sch'il dumber da murdidas è sa reducì perquai che pli blers hajan laschà vaccinar. In effect positiv haja segir era il cumportament da la glieud che saja sa midà. Ussa sa protegia la glieud numnadamain p. ex. tar spassegiadas en il guaud.

