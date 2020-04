El na fa vegnir pli bel insatge ed el na dramatisescha betg; el di quai che è. Daniel Koch infurmescha di per di la populaziun Svizra davart ils pli novs fatgs pertutgond il coronavirus. Dad in di sin l’auter è el daventà il Svizzer il pli tschertgà e tadlà.

Tge ch' el di vegn tadlà. Il manader per malsognas transmissiblas da la Confederaziun vegn ludà per sia lavur enturn il coronavirus. Suveran, pragmatic e senza schnicschnac infurmescha el e respunda dumonda per dumonda. Bundant mintga di vegn el en furma da televisiun en stiva tar Svizras e Svizzers, saja quai cun intervistas per las novitads ni per emissiuns spezialas.

Legenda: E quasi mintga di stat el pled e fatg a las medias. Keystone

E tuttina tge che vegn dumandà – el resta pragmatic. Nagut na para da manar el ord concept, era betg la porta ch' è stada enta pais al medi.

Legenda: Daniel Koch: Nagut na para da manar el ord il ruaus. Keystone

Quai mussa era ses passà. Per il Comité internaziunal da la Crusch Cotschna è el stà en acziun en tut il mund sco coordinatur. Tar las grondas crisas sin il mund è el adina stà davanttiers. Per exempel tar la guerra civila en Sierra Leone. 15 onns è el stà en acziun per il IKRK.

Lura è el vegnì tar l'Uffizi federal da sanadad. E là ha'l tranter auter fatg part a la task force per cumbatter SARS e la grippa d'utschels. Experientschas ch' el po uss duvrar en il cumbat per il coronavirus.

Legenda: Daniel Koch: Panica na haja el betg, dentant calm na saja el era betg propi. Keystone

La perseveranza che Daniel Koch mussa per il mument en la crisa da corona para el era dad avair en la vita privata. Dasper sias duas figlias ed in biadi ha il Bernais dus chauns-boxers. Cun quels sa participescha el regularmain a maratons. Avant quatter onns è el perfin vegni champiun europeic.

Ed oz è Daniel Koch sin l’ultim traject da sia carriera. Ils 13 d'avrigl accumplescha el ses 65avel anniversari. Ma or dal sprint final pari da dar in maraton. In maraton tar quel ch'ins na sa anc betg sin tge kilometer ch’ins è; uschia ha quai descrit il minister da sanadad Alain Berset.

Legenda: Daniel Koch e ses schef, il minister da sanadad, Alain Berset: Il expert per malatias transmissiblas è per il mument in dals collavuraturs ils pli dumandads. Keystone

Ma era sche la pensiun è davant porta e ch'el dat oz giu ses post sco responsabel per malsognas transmissiblas tar la Confederaziun, resta Daniel Koch vinavant in dals curridurs principals cunter il coronavirus.

Suenter 12 onns a la testa da la partiziun per malsognas transmissiblas vegn Daniel Koch pensiunà ils 30 d'avrigl 2020. El resta dentant durant la pandemia da corona anc en acziun sco «delegà dal BAG per Covid-19». En sia posiziun sco delegà cusseglia e sustegna el vinavant Pascal Strupler, il directur dal BAG sco era la Task Force da l'uffizi cunter la pandemia dal coronavirus. El represchenta er vinavant il BAG a las conferenzas da medias. Ses successur è Stefan Kuster.

Legenda: Stefan Kuster: Il successur da Daniel Koch. Davent dad oz, ils 1. avrigl surpiglia el il lead da las malatias transmissiblas tar la confederaziun. Keystone

Kuster ha finì il studi da medischina cun habilitaziun ed in titel dubel da medi dal fatg en medischina interna generala ed infecziologia. Plinavant ha el fatg in master en «Clinical Epidemiology and Healthcare Research» a l'universitad da Toronto. Ultra da quai è Kuster stà activ en differentas funcziuns a l'ospital universitar da Turitg ed al center naziunal per prevenziun d'infecziun Swissnoso.