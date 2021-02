Il secretariat statal per economia SECO e HotellerieSuisse lantschan in program da coaching per la branscha d'hotellaria che patescha fitg da la pandemia. Manaschis pitschens e mesauns duain uschia vegnir fatgs fit per l'avegnir, hai num en ina communicaziun.

I saja impurtant da gia reagir durant la crisa. En il focus stattan manaschis individuals pitschens e mesaunas che ston purtar sezs la ristga d'interprendider e nua ch'ils proprietaris èn involvids ferm en la fatschenta operativa.

Ils manaschis che sa participeschan al program pon profitar d'in coaching da maximalmain 5 dis. Il SECO sustegna il program en il rom da la nova politica regiunala. Manaschis che vulan sa participar al program che cumenza il prim d'avrigl, pon a partir dad immediat far la dumonda. Las interpresas pon quintar cun in sustegn da mintgamai 6'600 francs.