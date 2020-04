Coronavirus sco sfida per las prognosas da l'aura

La crisa da corona ha er influenza sin la previsiun da l'aura. Perquai ch'il traffic aviatic è il mument fermamain restrenschì, mancan datas per models d'aura che sensurs vid ils aviuns porschan normalmain.

Sche nus survegnin anc pli paucas datas d'aviuns e quai sur in temp pli vast, lura vegn la fidadadad da la previsiun da l'aura sminuida.

Quai fa pli grev da far prognosas per l'aura e per observar midadas dal clima. Uschia pudessan er las prognosas d'aura vegnir pli nunprecisas, ha declerà il manader tar l'organisaziun mundiala da l'aura a Genevra.

Damain datas

Oravant tut datas d'aviuns che sgolan en l'autezza tranter 11 milli e 12 milli meters scrodan actualmain. Quellas datas èn sper maletgs da satellit las pli impurtantas datas per ina previsiun da l'aura exacta. Mancan quellas datas patescha la qualitad da la previsiun. Tge consequenzas che quai ha sin las prognosas e grev da giuditgar. Ins emprovia ussa da cumpensar il manco da datas cun autras observaziuns. Ins dovria ussa pli savens che uschiglio sondas da radio.

Il satellit «Aeolus» è partì ier saira da Kourou en il spazi. El ha num tenor il «Dieu dals vents» e duai procurar per progress en la prognosa da l'aura.