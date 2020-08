In manco da paintg sforza la Svizra da retrair ulteriuras 1'800 tonnas da l'exteriur. L'Uffizi federal d'agricultura augmenta per la segunda giada durant quest onn il contingent d'importar paintg. Quai saja necessari en vist'a las reservas bassas ed a la producziun sut la media, scriva l'uffizi. Gia sin l'emprim da zercladur aveva l'uffizi augmentà il contingent per 1'000 tonnas.

La stretgezza da paintg è sa mussada gia baud. Perquai ha il Cussegl federal surdà la primavaira la cumpetenza d'auzar il contingent da paintg a l'Uffizi federal d'agricultura, quai per in temp limità.

I mancan pliras milli tonnas

Tenor experientschas da la branscha duessan esser mintgamai il mez da l'onn 4'000 fin 5'000 tonnas paintg en ils magasins. Actualmain dettia là dentant sulet radund 400 tonnas. La mancanza da paintg è gia sa mussada pli baud. L'emprim d'avrigl ha il Cussegl federal perquai midà l'ordinaziun. L'auzament dal contingent vala fin l'emprim da settember.

Aifer il contingent parzial da duana po paintg vegnir importà ussa per 20 raps per kilo. Las cumparts da contingent vegnan ingiantadas. L'ingant dura fin ils 18 d'avust ed è publitgà sin la pagina d'internet da l'Uffizi federal d'agricultura.