Tgi che va en stizun e cumpra in paintg da cuschinar cun l’emballadi tradiziunal d’argient, stritgs verds ed l’inscripziun «Die Butter», parta dal fatg che quel deriva da la Svizra. Tgi che volva lura l’emballadi dal paintg vegn ad esser surprais da l'inscripziun «Producì en l’UE».

Legenda: Quella inscripziun chattan ins actualmain sin blers paintgs da cuschinar. MAD.

Actualmain saja quai grev da chattar in paintg da cuschinar svizzer, declera il president da l’organisaziun da branscha da paintg Peter Ryser. Per el n'è quai dentant betg ina surpraisa. Gia l’onn passà haja quai dà clers indizis, ch’i vegnia a dar ina mancanza da paintg svizzer il decurs da quest onn. Il motiv: la producziun dad auters products sco per exempel chaschiel cun latg svizzer saja pli lucrativa.

Il lockdown ha pegiurà la situaziun

Pervia da la panica durant il lockdown ed ils cunfins serrads hajan blers consuments svizzers cumprà paintg tut a dubel, uschia che las curunas ed ils magasins sajan svelt stads vids, declera Peter Ryser.

Auzar il pretsch per paintg

Per far encunter a la situaziun actuala dal paintg svizzer vul l’organisaziun da branscha far la producziun da paintg puspè pli lucrativa. Ils purs che produceschan paintg duajan survegnir dapli daners per lur producziun. Peter Ryser spera che la situaziun sa schlia fin il november. Sin la bursa dals consuments ha il paintg actual da l'exteriur (Germania, Irlanda, Belgia) nagina gronda influenza. En la Migros custa il paintg da cuschinar tuttina bler sco avant. En il Coop è il paintg schizunt 15 raps pli bunmartgà.