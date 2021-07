Il Cussegl federal vul svelt prender mesiras cunter la mancanza da persunal tar il servetsch da la protecziun civila. Per exempel duai tgi che fa servetsch civil tut tenor er stuair far ina part da ses servetsch tar la protecziun civila. Quai ha il Cussegl federal decis la mesemna.

Ultra da quai duain persunas ch'èn ablas per il servetsch militar e che n'han cun 25 onns anc betg fatg la recruta en futur daventar obligadas al servetsch da la protecziun civila. Il medem duai valair per persunas che vegnan suenter la recruta inablas per il servetsch militar.

Dumber da recrutaziun è bass

L’emprim rapport intermediar en connex cun la tematica mussia, che la protecziun civila saja gia uss sutoccupada. La raschun saja, ch'il dumber da recrutaziun saja bass, hai num en ina communicaziun.

In motiv per quai è tenor il Cussegl federal l'introducziun da l'assegnaziun differenziada ed uschia dal dumber da persunas ch'èn ablas per l'armada. Ozendi restian dapli persunas obligadas da far la mustra en il servetsch militar. Pli baud sajan pli bleras da quellas vegnidas incorporadas tar il servetsch civil. In ulteriura raschun per la mancanza da persunal è, ch'il temp da servetsch tar la protecziun civila vegn reducì da 20 sin 14 onns.