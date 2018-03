L'aua – in bain da mancanza.

3,6 milliardas persunas, pli che la mesadad da la populaziun, viva en territoris ch'èn almain periodicamain periclitads d'avair memia pauca aua. Enfin il 2050 vegnan perfin 5,7 milliardas persunas ad esser pertutgadas. Quai resulta dal rapport da l’ONU davart l’aua, ch'è vegnì preschentà a chaschun dal forum d'aua a Brasilia.

Il motiv principal per la mancanza d'aua è l'augment da populaziun. La midada da clima rinforzia dentant il problem.

Dapli diever da meds natirals

Per schliar il problem pretenda l'Unesco da far dapli diever da meds natirals. Quai per exempel cun puspè plantar guauds e proteger palids.

Ina da las referentas dal forum pretenda che las communitads da stadis internaziunalas stoppian plinavant fixar reglas obligantas per la reducziun dal diever da l'aua.

RR novitads 15:00