Il concern da farma svizzer Novartis è en la mira da l'autoritad per sanadad americana FDA. Novartis duai avair taschentà problems cun datas d'experiments. Las renfatschas pertutgan il medicament per terapia genetica Zolgensma. Cun 2,1 milliuns dollars per dosa è quel actualmain il pli char medicament dal mund.

La FDA scriva, ch'i saja pir vegnì rapportà dal problem suenter ch'il medicament haja survegnì la licenza. Zolgensma era vegnì admess il matg passà per uffants sut 2 onns. I sa tracta qua da l'emprima terapia genetica per la malsogna ertaivla SMA (atropia musculara spinala).

Novartis refusa critica

Novartis ha refusà la critica e declerà, ch'ins haja immediat instradà ina examinaziun, suenter che las manipulaziuns da datas pretendidas sajan vegnidas a la glisch. Novartis haja silsuenter immediat dà vinavant ils resultats interns a la FDA.

En pli ha il concern da farma accentuà che l'experiment cun animals pertutgà, na saja betg vegnì duvrà per producir il medicament per pazients e che Zolgensma saja segir ed effectiv.

Ord l'archiv:

RR novitads 07:00